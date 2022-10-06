Месси заявил, что чемпионат мира в Катаре станет последним в его карьере

Чемпионат мира по футболу в Катаре станет последним в карьере капитана сборной Аргентины Лионеля Месси. Об этом 35-летний футболист объявил в интервью латиноамериканскому стриминговому сервису Star+.

"Конечно, предстоящий мундиаль будет последним в моей карьере. Физически чувствую себя отлично, поскольку хорошо провёл предсезонную подготовку. Это очень важно, ведь в прошлом году из-за смены клуба у меня не было такой возможности. На чемпионате мира может произойти всё что угодно, и я немного волнуюсь. Нас традиционно вносят в список фаворитов, но есть команды и посильнее", — сказал Месси.

Для обладателя семи "Золотых мячей" предстоящий чемпионат мира будет пятым в карьере. Его лучшим достижением на мундиалях был финал на ЧМ-2014 в Бразилии, в котором сборная Аргентины в дополнительное время проиграла Германии со счётом 0:1.

Финальный турнир чемпионата мира 2022 года пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Первенство впервые в истории будет проводиться зимой, а не летом. Организаторы приняли решение о переносе турнира для безопасности футболистов и болельщиков из-за летней жары на Ближнем Востоке.