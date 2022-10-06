Байден нарвался на шквал едких комментариев, опубликовав фото в шикарном авто

Президент США Джо Байден спровоцировал бурную реакцию у подписчиков аккаунта в "Твиттере", опубликовав фотографию с шикарным авто. На снимке он сидит за рулём, предположительно, Chevrolet Corvette C2 Sting Ray 1967 года и предлагает "строить лучшую Америку". Таким образом американский лидер анонсировал старт предвыборной кампании.

Публикация Джо Байдена в "Твиттере". Фото © Twitter / Joe Biden

"Забирайтесь внутрь, ребята. Мы строим лучшую Америку", — подписал фотографию американский лидер.

Пользователи соцсети начали иронизировать над главой государства и оставили едкие комментарии.

"Уходи, Джо, чтобы мы построили лучшую Америку", — написал один из них.

"Прямо сейчас всё ужасно. Буквально всё. Вы худший президент за всё время", — отметил другой комментатор.

"А он в курсе, что это не электрокар, а машина с бензиновым двигателем?" — спросил ещё один пользователь.

"Поговорите со своим губернатором, слишком занятым выполнением трюков, а не тем, чтобы предупредить жителей Флориды об эвакуации. Чёртов позор", — рекомендовали президенту.