В новосибирском военном училище погиб мобилизованный солдат

На территории пункта формирования личного состава в Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ) нашли тело мобилизованного россиянина. Об этом рассказала ТАСС уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева.

По её словам, 4 октября по факту смерти одного из мобилизованных в Новосибирском высшем военном командном училище была начата доследственная проверка. Сегодня стало известно ещё об одном трагическом случае.

"Да, [обнаружен погибший в НВВКУ]. Компетентные органы разбираются. То есть всего два [погибших]", — сказала она.