В новосибирском военном училище погиб мобилизованный солдат
Омбудсмен заявила о гибели ещё одного мобилизованного в новосибирском военном училище
На территории пункта формирования личного состава в Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ) нашли тело мобилизованного россиянина. Об этом рассказала ТАСС уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева.
По её словам, 4 октября по факту смерти одного из мобилизованных в Новосибирском высшем военном командном училище была начата доследственная проверка. Сегодня стало известно ещё об одном трагическом случае.
"Да, [обнаружен погибший в НВВКУ]. Компетентные органы разбираются. То есть всего два [погибших]", — сказала она.
Ранее Лайф рассказывал, что в Новосибирске бутылками с зажигательной смесью пытались поджечь военкомат. В два окна бросили коктейли Молотова, после чего начался пожар на площади 0,5 квадратного метра с внешней стороны здания, возгорание было оперативно ликвидировано. Имущество и помещения военкомата не пострадали, подозреваемый задержан.
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