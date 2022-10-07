Уровень запасов газа в хранилищах Европы превысил 90%

Так, запасы голубого топлива в хранилищах Европы по состоянию на 5 октября выросли до 90,12% — на 2,8 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. На данный момент в них находится почти 97 млрд куб. м газа. Максимальная вместительность европейских газовых хранилищ составляет 107,7 млрд кубометров.