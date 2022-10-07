Уровень запасов газа в хранилищах Европы превысил 90%
GIE: Евросоюз заполнил хранилища газа более чем на 90 процентов
Уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) превысил 90%. Такие данные приводит Ассоциация операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE).
Так, запасы голубого топлива в хранилищах Европы по состоянию на 5 октября выросли до 90,12% — на 2,8 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. На данный момент в них находится почти 97 млрд куб. м газа. Максимальная вместительность европейских газовых хранилищ составляет 107,7 млрд кубометров.
Ранее Лайф рассказывал, что отбор газа из европейских подземных хранилищ превысил закачку, это произошло впервые с момента завершения отопительного сезона в начале апреля. В сообщении GIE указано, что 16 из 18 стран ЕС продолжают закачивать голубое топливо в хранилища.
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