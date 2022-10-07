Режим ограничения полётов в 11 аэропортов юга и центра России продлён до 16 октября

Российские авиавласти продлили до 16 октября ограничения на осуществление гражданских перевозок в ряд аэропортов юга и центра России. Информация опубликована на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

"Режим ограничений на выполнение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлён до 16 октября 2022 года", — сказано в публикации.

Так, по-прежнему продолжают простаивать аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Другие авиагавани страны осуществляют работу в штатном режиме.