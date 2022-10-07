Режим ограничения полётов в 11 аэропортов юга и центра России продлён до 16 октября
Российские авиавласти продлили до 16 октября ограничения на осуществление гражданских перевозок в ряд аэропортов юга и центра России. Информация опубликована на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.
"Режим ограничений на выполнение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлён до 16 октября 2022 года", — сказано в публикации.
Так, по-прежнему продолжают простаивать аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Другие авиагавани страны осуществляют работу в штатном режиме.
Напомним, что ограничения на полёты в 11 аэропортов России были введены 24 февраля текущего года из-за проведения специальной военной операции на Украине. В последний раз запрет на выполнение гражданских перевозок в эти авиагавани был продлён до 10 октября.
Новости
Число погибших при обстреле ВСУ автобуса в Херсонской области увеличилось до пяти
сегодня в 06:03
"У нас идиотов нет": Посол Разов назвал спекуляциями слухи о причастности РФ ко взрывам на СП
сегодня в 05:53
Экс-футболист молодёжки "Уфы" Белозёров оштрафован на 400 тысяч за покупку военного билета
сегодня в 05:52
Unsplash