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7 октября, 06:13

Режим ограничения полётов в 11 аэропортов юга и центра России продлён до 16 октября

Российские авиавласти продлили до 16 октября ограничения на осуществление гражданских перевозок в ряд аэропортов юга и центра России. Информация опубликована на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

"Режим ограничений на выполнение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлён до 16 октября 2022 года", — сказано в публикации.

Так, по-прежнему продолжают простаивать аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Другие авиагавани страны осуществляют работу в штатном режиме.

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Напомним, что ограничения на полёты в 11 аэропортов России были введены 24 февраля текущего года из-за проведения специальной военной операции на Украине. В последний раз запрет на выполнение гражданских перевозок в эти авиагавани был продлён до 10 октября.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова

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