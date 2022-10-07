Япония ввела санкции против более чем 80 физлиц и 9 организаций из России

Япония расширила антироссийские санкции на фоне вступления Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ по итогам референдумов. Соответствующий список опубликован японским Министерством финансов.

Так, в санкционный перечень попали 58 индивидуальных лиц, девять организаций и 23 человека, причастных к новым российским субъектам. В частности, ограничения затронули членов семей министра обороны РФ Сергея Шойгу, главы Чечни Рамзана Кадырова, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева и других известных российских деятелей, а также концерн "Калашников", "Ростех" и иные организации. Теперь им грозит заморозка активов.