Япония ввела санкции против более чем 80 физлиц и 9 организаций из России
Япония расширила антироссийские санкции на фоне вступления Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ по итогам референдумов. Соответствующий список опубликован японским Министерством финансов.
Так, в санкционный перечень попали 58 индивидуальных лиц, девять организаций и 23 человека, причастных к новым российским субъектам. В частности, ограничения затронули членов семей министра обороны РФ Сергея Шойгу, главы Чечни Рамзана Кадырова, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева и других известных российских деятелей, а также концерн "Калашников", "Ростех" и иные организации. Теперь им грозит заморозка активов.
А ранее ЕС ввёл восьмой пакет санкций против РФ, в частности установил верхний предел цен на российскую нефть, ввёл запрет на импорт определённых видов стальной продукции, пластика и химикатов, драгметаллов, бумаги, сигарет, косметики, полный запрет на обслуживание криптоактивов граждан и резидентов РФ. При этом ограничения распространились и на Запорожскую и Херсонскую области.
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