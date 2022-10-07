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7 октября, 06:44
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Украинские войска расстреляли 16 мирных граждан на севере Херсонской области

Украинские военные убили 16 мирных жителей, расстреляв их в селе Великая Александровка на севере Херсонской области. Об этом со ссылкой на очевидца сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Поступила информация, что в Великой Александровке, про которую нацисты так много говорили, на глазах у одного человека расстреляли 16 мирных жителей", — рассказал Стремоусов в телеграм-канале.

Таким образом, продолжил чиновник, подтверждается информация о "карательных операциях нацистов", которые приходят и убивают мирных граждан только за то, что те разговаривают на русском языке.

Украинские войска обстреляли ракетами жилой дом в Херсоне

Украинские войска обстреляли ракетами жилой дом в Херсоне

Также ранее сегодня сообщалось, что ВСУ обстреляли автобус на Дарьевском мосту в Херсонской области. В результате погибло пять мирных жителей.

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ТАСС / AP / Leo Correa

Максим Плетнёв
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