Украинские войска расстреляли 16 мирных граждан на севере Херсонской области

Украинские военные убили 16 мирных жителей, расстреляв их в селе Великая Александровка на севере Херсонской области. Об этом со ссылкой на очевидца сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Поступила информация, что в Великой Александровке, про которую нацисты так много говорили, на глазах у одного человека расстреляли 16 мирных жителей", — рассказал Стремоусов в телеграм-канале.

Таким образом, продолжил чиновник, подтверждается информация о "карательных операциях нацистов", которые приходят и убивают мирных граждан только за то, что те разговаривают на русском языке.