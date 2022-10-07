"Не знаю, как переживу зиму": Британцы ищут способы согреться без дорогущего отопления

В попытке сократить расходы на электроэнергию после повышения цен британцам приходится жертвовать своим же здоровьем, пишет The Guardian. Так, например, 52-летний инвалид Илона Хьюз экономит отопление и буквально "живёт под пледами".

"Веду себя так, как будто мне 99 лет. Я реально не знаю, как переживу эту зиму: использовать центральное отопление, чтобы защитить своё здоровье и накопить долги, или жить в состоянии нищеты", — рассказала женщина.

А 64-летняя уборщица Джо Лав планирует продержаться без отопления в своём 200-летнем коттедже до конца ноября. Чтобы хоть как-то согреться, в доме она носит халат, пуховик и шапку. Кстати, в экономии британцам также помогают и умные счётчики. Так, 67-летний тренер по риторике из Эдинбурга Кэрол Энн Кроуфорд всегда следит за ними, когда пользуется каким-либо электроприбором. По её словам, обычно отопление включалось уже к середине сентября, но сейчас она планирует не использовать его до последнего.