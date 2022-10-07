Поджигателем машин около "Москвы-Сити" оказался режиссёр хоррор-фильмов

Злоумышленником, который накануне поджёг авто около комплекса "Москва-Сити", оказался 26-летний Сергей Арушанов, пишет SHOT. Сначала он предал огню свой автомобиль "Фольксваген-Поло", после чего вспыхнул соседний "ягуар".

Нарушителя покоя задержали на месте происшествия, когда он выкрикивал антивоенные лозунги. Причём сам Сергей называет себя режиссёром, а в доказательство публикует "короткометражки" со странными афишами.





