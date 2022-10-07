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7 октября, 06:58

Поджигателем машин около "Москвы-Сити" оказался режиссёр хоррор-фильмов

<p>Поджигатель автомобилей около башен "Москвы-Сити". Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Поджигатель автомобилей около башен "Москвы-Сити". Обложка © Telegram / SHOT

Злоумышленником, который накануне поджёг авто около комплекса "Москва-Сити", оказался 26-летний Сергей Арушанов, пишет SHOT. Сначала он предал огню свой автомобиль "Фольксваген-Поло", после чего вспыхнул соседний "ягуар".

Нарушителя покоя задержали на месте происшествия, когда он выкрикивал антивоенные лозунги. Причём сам Сергей называет себя режиссёром, а в доказательство публикует "короткометражки" со странными афишами.

  • Афиша "короткометражки" поджигателя авто около "Москвы-Сити". Фото © Telegram / SHOT
    Афиша "короткометражки" поджигателя авто около "Москвы-Сити". Фото © Telegram / SHOT
  • Афиша "короткометражки" поджигателя авто около "Москвы-Сити". Фото © Telegram / SHOT
    Афиша "короткометражки" поджигателя авто около "Москвы-Сити". Фото © Telegram / SHOT
  • Афиша "короткометражки" поджигателя авто около "Москвы-Сити". Фото © Telegram / SHOT
    Афиша "короткометражки" поджигателя авто около "Москвы-Сити". Фото © Telegram / SHOT

Афиша "короткометражки" поджигателя авто около "Москвы-Сити". Фото © Telegram / SHOT

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Опубликовано видео задержания поджигателя автомобилей около башен "Москвы-Сити"

Опубликовано видео задержания поджигателя автомобилей около башен "Москвы-Сити"

Напомним, инцидент произошёл у башни "Федерация" в "Москве-Сити". Как рассказали Лайфу очевидцы, хлопков было несколько в течение примерно пяти-семи минут. А незадолго до приезда пожарных случился крайне мощный взрыв "с белой вспышкой": вероятно, сдетонировал бензобак.

Николь Вербер

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