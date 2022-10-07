Поджигателем машин около "Москвы-Сити" оказался режиссёр хоррор-фильмов
Поджигатель автомобилей около башен "Москвы-Сити". Обложка © Telegram / SHOT
Злоумышленником, который накануне поджёг авто около комплекса "Москва-Сити", оказался 26-летний Сергей Арушанов, пишет SHOT. Сначала он предал огню свой автомобиль "Фольксваген-Поло", после чего вспыхнул соседний "ягуар".
Нарушителя покоя задержали на месте происшествия, когда он выкрикивал антивоенные лозунги. Причём сам Сергей называет себя режиссёром, а в доказательство публикует "короткометражки" со странными афишами.
Напомним, инцидент произошёл у башни "Федерация" в "Москве-Сити". Как рассказали Лайфу очевидцы, хлопков было несколько в течение примерно пяти-семи минут. А незадолго до приезда пожарных случился крайне мощный взрыв "с белой вспышкой": вероятно, сдетонировал бензобак.