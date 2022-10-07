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Регион
Опубликовано 7 октября 2022, 07:11
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Назван российский регион, где не мобилизовали ни одного человека

Сенатор Полетаев: В Республике Алтай по частичной мобилизации до сих пор не призвали ни одного человека

Ни один житель Алтая не подпал под частичную мобилизацию и не был отправлен для участия в специальной военной "Операции Z". Об этом заявил сенатор Владимир Полетаев по итогам встречи с военным комиссаром республики.

"Обсудили реализацию указа на территории Республики Алтай. По словам военного комиссара, на данный момент из Республики Алтай в рамках частичной мобилизации не призван ни один человек. Военкоматами ведётся работа по актуализации имеющихся данных о гражданах, направляются повестки", — написал Полетаев в своём телеграм-канале.

Он также напомнил, что все жители могут обратиться на горячие линии, где специалисты доходчиво ответят на все возникшие вопросы о частичной мобилизации.

При этом пресс-секретарь главы Республики Алтай Михаил Максимов подтвердил данные о призывниках, отметив, что в целом информация о квоте для региона является закрытой. В беседе с РИА "Новости" он также уточнил, что не располагает информацией о наличии возможных претензий к работе военкоматов в регионе.

Военный комиссар объяснил, почему не служившие в армии подпадают под мобилизацию
Военный комиссар объяснил, почему не служившие в армии подпадают под мобилизацию

Кстати, ранее Лайф писал, что Генеральный штаб должен в ближайшее время довести до председателей призывных комиссий и военных комиссаров исчерпывающие разъяснения по порядку предоставления отсрочек гражданам. Такое поручение дал министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.

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ТАСС / Лев Федосеев

Николь Вербер
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