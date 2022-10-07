В Орске неизвестные напали на инкассаторов, ранили одного из них и сбежали с деньгами

В Орске Оренбургской области неизвестные напали на инкассаторов, ранив одного из них выстрелом из пистолета и скрывшись с похищенными деньгами. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

"По версии следствия, 7 октября 2022 года около 10:00 (08:00 мск. — Прим. Лайфа) на участке местности по улице Станиславского в городе Орске группа лиц, предположительно трое мужчин, напала на инкассаторов, находящихся при исполнении своих служебных обязанностей", — пояснили в ведомстве.

Один из инкассаторов получил огнестрельное ранение в туловище, злоумышленников разыскивает полиция. Уже возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство в связи с осуществлением лицом служебной деятельности, совершённое группой лиц по предварительному сговору" и "Разбой с применением оружия в особо крупном размере".