В Орске неизвестные напали на инкассаторов, ранили одного из них и сбежали с деньгами
В Орске совершено вооружённое нападение на инкассаторов
Оружие на месте преступления в Орске, где произошло нападение на инкассаторов. Фото © СУ СК РФ по Оренбургской области
В Орске Оренбургской области неизвестные напали на инкассаторов, ранив одного из них выстрелом из пистолета и скрывшись с похищенными деньгами. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
"По версии следствия, 7 октября 2022 года около 10:00 (08:00 мск. — Прим. Лайфа) на участке местности по улице Станиславского в городе Орске группа лиц, предположительно трое мужчин, напала на инкассаторов, находящихся при исполнении своих служебных обязанностей", — пояснили в ведомстве.
Один из инкассаторов получил огнестрельное ранение в туловище, злоумышленников разыскивает полиция. Уже возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство в связи с осуществлением лицом служебной деятельности, совершённое группой лиц по предварительному сговору" и "Разбой с применением оружия в особо крупном размере".
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге неизвестные ограбили банк, однако смогли вынести из него только видеорегистратор и провода из серверной. Проникли взломщики в помещение через идеально круглую дыру диаметром 50 сантиметров в кирпичной стене.