На севере Москвы обнаружено тело мужчины в полиэтиленовом мешке
Тело погибшего в полиэтиленовом мешке. Обложка © Telegram / Столичный СК
На севере Москвы обнаружено тело мужчины, завёрнутое в полиэтиленовый мешок. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета по столице.
"Поздно вечером 6 октября 2022 года на балконе в квартире жилого дома, расположенного по улице Дубнинской в городе Москве, обнаружено тело мужчины 1968 года рождения, помещённое в полиэтиленовый мешок", — говорится в сообщении ведомства.
Квартира, где обнаружили тело. Фото © Telegram / Столичный СК
При осмотре тела обнаружены множественные телесные повреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
А ранее тело задушенной женщины 1973 года рождения было обнаружено в квартире жилого дома, расположенного по Родниковой улице в Москве. На фотографиях СК видно, что в квартире разбито стекло на двери балкона, в осколках на полу лежит ремень. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.