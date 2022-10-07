На севере Москвы обнаружено тело мужчины в полиэтиленовом мешке

На севере Москвы обнаружено тело мужчины, завёрнутое в полиэтиленовый мешок. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета по столице.

"Поздно вечером 6 октября 2022 года на балконе в квартире жилого дома, расположенного по улице Дубнинской в городе Москве, обнаружено тело мужчины 1968 года рождения, помещённое в полиэтиленовый мешок", — говорится в сообщении ведомства.

Квартира, где обнаружили тело. Фото © Telegram / Столичный СК

При осмотре тела обнаружены множественные телесные повреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).