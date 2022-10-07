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7 октября, 07:30

На севере Москвы обнаружено тело мужчины в полиэтиленовом мешке

<p>Тело погибшего в полиэтиленовом мешке. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/skmoscowgsu/1061" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Столичный СК</a></p>

Тело погибшего в полиэтиленовом мешке. Обложка © Telegram / Столичный СК

На севере Москвы обнаружено тело мужчины, завёрнутое в полиэтиленовый мешок. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета по столице.

"Поздно вечером 6 октября 2022 года на балконе в квартире жилого дома, расположенного по улице Дубнинской в городе Москве, обнаружено тело мужчины 1968 года рождения, помещённое в полиэтиленовый мешок", — говорится в сообщении ведомства.

Квартира, где обнаружили тело. Фото © Telegram / Столичный СК

Квартира, где обнаружили тело. Фото © Telegram / Столичный СК

При осмотре тела обнаружены множественные телесные повреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В Москве подполковник ФСИН выпала из окна съёмной квартиры

В Москве подполковник ФСИН выпала из окна съёмной квартиры

А ранее тело задушенной женщины 1973 года рождения было обнаружено в квартире жилого дома, расположенного по Родниковой улице в Москве. На фотографиях СК видно, что в квартире разбито стекло на двери балкона, в осколках на полу лежит ремень. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

Николь Вербер

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