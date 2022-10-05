Ремень и разбитые стёкла: В квартире на западе Москвы нашли задушенную женщину

В квартире жилого дома, расположенного по Родниковой улице в Москве, обнаружено тело задушенной женщины 1973 года рождения. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.





"В ближайшее время 48-летний мужчина будет доставлен в подразделение ведомства, где следователи приступят к его допросу", — говорится в сообщении ГСУ СК России по г. Москве.

На место преступления была направлена следственная группа. На фотографиях СК видно, что в квартире разбито стекло на двери балкона, в осколках на полу лежит ремень.