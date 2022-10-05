Ремень и разбитые стёкла: В квартире на западе Москвы нашли задушенную женщину
СКР: На западе Москвы обнаружено тело задушенной женщины
В квартире жилого дома, расположенного по Родниковой улице в Москве, обнаружено тело задушенной женщины 1973 года рождения. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.
"В ближайшее время 48-летний мужчина будет доставлен в подразделение ведомства, где следователи приступят к его допросу", — говорится в сообщении ГСУ СК России по г. Москве.
На место преступления была направлена следственная группа. На фотографиях СК видно, что в квартире разбито стекло на двери балкона, в осколках на полу лежит ремень.
Ранее Лайф опубликовал фото норильского душителя, который пытался изнасиловать двух женщин за день. Первое нападение произошло на площади Металлургов. Судя по кадрам, неадекват набросился на женщину со спины и сразу принялся душить.