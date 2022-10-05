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4 октября, 22:48

Ремень и разбитые стёкла: В квартире на западе Москвы нашли задушенную женщину

СКР: На западе Москвы обнаружено тело задушенной женщины

В квартире жилого дома, расположенного по Родниковой улице в Москве, обнаружено тело задушенной женщины 1973 года рождения. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

  • Квартира на западе Москвы, где обнаружено тело задушенной женщины. Фото © Telegram-канал / Столичный СК
    Квартира на западе Москвы, где обнаружено тело задушенной женщины. Фото © Telegram-канал / Столичный СК
  • Квартира на западе Москвы, где обнаружено тело задушенной женщины. Фото © Telegram-канал / Столичный СК
    Квартира на западе Москвы, где обнаружено тело задушенной женщины. Фото © Telegram-канал / Столичный СК

Квартира на западе Москвы, где обнаружено тело задушенной женщины. Фото © Telegram-канал / Столичный СК

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"В ближайшее время 48-летний мужчина будет доставлен в подразделение ведомства, где следователи приступят к его допросу", — говорится в сообщении ГСУ СК России по г. Москве.

На место преступления была направлена следственная группа. На фотографиях СК видно, что в квартире разбито стекло на двери балкона, в осколках на полу лежит ремень.

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Ранее Лайф опубликовал фото норильского душителя, который пытался изнасиловать двух женщин за день. Первое нападение произошло на площади Металлургов. Судя по кадрам, неадекват набросился на женщину со спины и сразу принялся душить.

Обложка ©

ГСУ СК России по г. Москве

Арина Родионова
  • Дичь
  • СК РФ
  • Криминал
  • Москва

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