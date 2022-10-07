Сторонники ИГИЛ готовили теракт на Ставрополье

Российские спецслужбы пресекли теракт, который готовился на одном из транспортных объектов Ставропольского края. Об этом сообщил в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Атаку готовили российские граждане по указанию зарубежных эмиссаров ИГИЛ*. Сами задержанные также входили в ячейку экстремистов, сообщили в ведомстве.

"В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Ставропольского края вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников запрещённой в России международной террористической организации", — говорится в сообщении ФСБ.

Напомним, что в начале сентября в Московском регионе задержали нескольких участников ячейки, которая финансировала террористическую организацию ИГИЛ. По данным оперативников, члены ячейки, граждане России, с помощью банковских карт перевели более 100 тысяч рублей организатору канала финансирования боевиков.