В Латвии воры разграбили 18 машин, которые планировалось передать украинским военным
Неизвестные злоумышленники вынесли шины и аккумуляторы из автомобилей, которые жители Латвии собирались пожертвовать Вооружённым силам Украины. Об этом сообщил один из организаторов акции "Твиттер конвой" Рейнис Позняк, занимающийся сбором средств для Незалежной.
Разграбленные авто, которые жители Латвии пожертвовали украинцам. Видео © Twitter / @poznaks
Инцидент произошёл на стоянке рядом с автосервисом в посёлке Яунмарупе. По словам латвийского активиста, воры вытащили из автомобилей все аккумуляторы.
"Всё-таки это произошло. Нас обокрали этой ночью. Минус 18 аккумуляторов и один комплект шин", — написал Позняк в соцсети Twitter.
Местные жители уже написали в полицию заявление по факту кражи, а также обратились к возможным очевидцам с просьбой откликнуться.
Ранее сотрудники Минобороны Украины украли $580 тысяч, предназначенных для своей же армии, убедив руководство турецкой компании заключить договор с "подконтрольным обществом" на закупку амуниции для срочной поставки в ВСУ.
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Twitter / @poznaks