Электросамокатчикам запретили ездить быстрее 25 км/ч

Передвигаться на электросамокатах и гироскутерах теперь можно со скоростью не выше 25 км/ч. Изменения внесены в Правила дорожного движения и утверждены Правительством РФ.

"Теперь электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и другие аналогичные устройства получили особый статус — средства индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч", — указано на сайте кабмина.

Масса электротранспорта, на котором можно передвигаться по тротуарам и велосипедным дорожкам, не должна превышать 35 кг. Регулировать движение средств индивидуальной мобильности будут специальные дорожные знаки, разрешающие или запрещающие передвижение в определённых зонах. При этом электросамокаты смогут ездить по краю автодорог, но с определёнными ограничениями.

"Делать это можно людям старше 14 лет и там, где максимальная скорость движения ограничена 60 км/ч, а также разрешено движение велосипедистов. Самокат или другое устройство, двигающееся по дороге, должны иметь тормозную систему и фары белого и красного цвета", — уточняется в тексте.