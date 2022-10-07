Кадыров заявил, что в зоне СВО воюет около 10 тысяч бойцов из Чечни
Около десяти тысяч бойцов из Чечни находятся в зоне специальной военной операции. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров.
"Около десяти тысяч наших отважных сынов уже воюют на рубежах. В эти дни в зону спецоперации отправятся дополнительные спецполки. Каждый день в республику приезжают добровольцы, которые доверяют нашим инструкторам и хотят вступить в отряды "Ахмата", — отметил Кадыров на торжественном построении сотрудников силовых структур Чечни.
Ранее Кадыров сообщал, что отряд бойцов республики под командованием Султана Рашаева обеспечивает успешное наступление по линии фронта на Херсонском направлении. Чеченские военные участвуют также в защите Энергодара.
ТАСС / AP / Andrew Kravchenko