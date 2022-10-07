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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 7 октября 2022, 08:31
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Кадыров заявил, что в зоне СВО воюет около 10 тысяч бойцов из Чечни

Около десяти тысяч бойцов из Чечни находятся в зоне специальной военной операции. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров.

"Около десяти тысяч наших отважных сынов уже воюют на рубежах. В эти дни в зону спецоперации отправятся дополнительные спецполки. Каждый день в республику приезжают добровольцы, которые доверяют нашим инструкторам и хотят вступить в отряды "Ахмата", — отметил Кадыров на торжественном построении сотрудников силовых структур Чечни.

Кадыров заявил об отправке трёх сыновей в зону СВО
Кадыров заявил об отправке трёх сыновей в зону СВО

Ранее Кадыров сообщал, что отряд бойцов республики под командованием Султана Рашаева обеспечивает успешное наступление по линии фронта на Херсонском направлении. Чеченские военные участвуют также в защите Энергодара.


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ТАСС / AP / Andrew Kravchenko

Александра Вишнякова
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