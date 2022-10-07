Украина просила у США ракеты для ударов по Крыму, но Вашингтон отказал

Киев просит Вашингтон о поставках вооружения с большой дальностью стрельбы, например ракет ATACMS, для ударов по территории России, в частности по Крыму, однако в США пока отказывают украинским властям. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

"Причина, по которой мы не предоставляем им это оружие, состоит в том, что мы не согласны с нанесением ударов по Крыму", — рассказал неназванный представитель Конгресса США.

Как уточняет издание, американские чиновники считают, что ракеты ATACMS на данном этапе Киеву не нужны, кроме того, в Вашингтоне опасаются истощения собственных запасов вооружений. Также там понимают, что Москва может воспринять передачу Киеву ракет ATACMS как эскалацию.