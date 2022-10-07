Украина просила у США ракеты для ударов по Крыму, но Вашингтон отказал
WSJ: США отказываются поставлять Украине ракеты ATACMS для ударов по Крыму
Киев просит Вашингтон о поставках вооружения с большой дальностью стрельбы, например ракет ATACMS, для ударов по территории России, в частности по Крыму, однако в США пока отказывают украинским властям. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
"Причина, по которой мы не предоставляем им это оружие, состоит в том, что мы не согласны с нанесением ударов по Крыму", — рассказал неназванный представитель Конгресса США.
Как уточняет издание, американские чиновники считают, что ракеты ATACMS на данном этапе Киеву не нужны, кроме того, в Вашингтоне опасаются истощения собственных запасов вооружений. Также там понимают, что Москва может воспринять передачу Киеву ракет ATACMS как эскалацию.
Ещё в середине сентября CNN со ссылкой на источники, близкие к Пентагону, сообщал, что Вашингтон пока не намерен передавать Украине баллистические ракеты ATACMS, которые имеют дальность полёта до 300 километров. Посол РФ в США Анатолий Антонов предостерегал Белый дом от этого шага: по его словам, если они начнут поставлять Киеву ATACMS, они втянут себя в военный конфликт с Россией.