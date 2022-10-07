Работодателей и сотрудников предупредили о последствиях "серой" зарплаты

Некоторые работодатели стремятся уйти от налогов и сэкономить на зарплате сотрудников, выплачивая так называемую серую зарплату. Это значит, что работник получает официально небольшую сумму, а оставшуюся — на руки, но без кассового учёта. Как рассказала Лайфу доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева, такие махинации не остаются незамеченными налоговой службой и несут за собой серьёзные последствия, вплоть до уголовной ответственности.

Эксперт объяснила, что в Налоговом кодексе есть статья, в соответствии с которой за занижение базы по налогу или неправильное его исчисление предусматривается штраф в размере пятой части от неуплаченного размера. Если будет доказано, что уклонение от выплат было сделано умышленно, то штраф увеличивается в два раза.

Кроме того, взыскание могут начислить и организации — от 100 до 300 тысяч рублей. С виновного в таком случае могут потребовать сумму годового дохода, лишить права на определённую деятельность и даже приговорить к принудительным работам. Более того, возможен полугодовой арест или лишение свободы до двух лет, предупредила она.

За занижение базы по налогу или неправильное его исчисление предусматривается не только штраф: можно получить и реальный срок. Фото © Unsplash

"Если проблемы с налоговыми декларациями возникли по предварительному сговору группы лиц либо размер нарушения особо крупный, то штраф может составить до 500 тысяч рублей, а наказание может вылиться в принудительные работы до пяти лет, ограничения в деятельности — до трёх, лишение свободы — до шести", — объяснила Дзгоева.

Последствия "серой" зарплаты могут быть и у сотрудников организаций, и речь идёт не только об отсутствии или "урезанных" социальных гарантиях, продолжила собеседница Лайфа. Она пояснила, что работник, получивший "серый" доход, должен задекларировать его самостоятельно и уплатить. Если человек этого не сделал, ему придётся отвечать по статье, предусматривающей штраф в размере 5% от суммы неуплаченного налога за каждый месяц непредставления декларации — до 30% от полной суммы, не менее 1000 рублей.

Печальные последствия "серой" зарплаты могут быть и у сотрудников организаций. Фото © Unsplash

В случае если нарушение было повторным или в особо крупном размере, ответственность может быть и уголовной — арест от четырёх до шести месяцев или лишение свободы сроком на три года.