Аферисты обманули Минпромторг на 160 млн, выдав за своё изобретение игрушку из магазина

МВД России выявило аферу в Минпромторге, в результате которой было похищено 160 миллионов рублей под видом создания игрушечного конструктора поезда "Россия", сообщает "Коммерсант".

Мошенническую схему придумали сотрудники ООО "Абтроникс". Правоохранители, проверявшие расходование субсидий, обнаружили, что аферисты представили в Минпромторг в виде собственного изобретения "масштабную модель подвижного состава". Однако, как выяснилось, игрушка была куплена в магазине за 15 тысяч рублей.

В мошенничестве обвиняется экс-заместитель директора Департамента развития промышленности Минпромторга Лилия Нургатина, которая, по версии МВД, получила взятку от бизнесмена Тимофея Телегина, якобы организовавшего производство конструктора. Им и ещё одной соучастнице было предъявлено обвинение в совершении аферы.