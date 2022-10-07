НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 октября, 08:15

Аферисты обманули Минпромторг на 160 млн, выдав за своё изобретение игрушку из магазина

МВД задержало аферистов, похитивших у Минпромторга 160 млн за подделку модели поезда "Россия"

МВД России выявило аферу в Минпромторге, в результате которой было похищено 160 миллионов рублей под видом создания игрушечного конструктора поезда "Россия", сообщает "Коммерсант".

Мошенническую схему придумали сотрудники ООО "Абтроникс". Правоохранители, проверявшие расходование субсидий, обнаружили, что аферисты представили в Минпромторг в виде собственного изобретения "масштабную модель подвижного состава". Однако, как выяснилось, игрушка была куплена в магазине за 15 тысяч рублей.

В мошенничестве обвиняется экс-заместитель директора Департамента развития промышленности Минпромторга Лилия Нургатина, которая, по версии МВД, получила взятку от бизнесмена Тимофея Телегина, якобы организовавшего производство конструктора. Им и ещё одной соучастнице было предъявлено обвинение в совершении аферы.

Русскую аферистку Анну Сорокину выпустили под залог из тюрьмы в США

Русскую аферистку Анну Сорокину выпустили под залог из тюрьмы в США

Ранее Лайф сообщал, что экс-директора НПО имени Лавочкина приговорили к 7,5 года колонии. В июле 2018 года сотрудникам НПО были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров