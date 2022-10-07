"Изначально был шок": Фигурист сборной России рассказал, почему его вызвали в военкомат

Чемпион Европы 2020 года по фигурному катанию Дмитрий Алиев побывал в военкомате и решил все возникшие вопросы в рамках закона. Об этом он рассказал журналистам.

"Изначально был шок, мы узнали это из СМИ. Летел в самолёте, приземлился, прочитал об этом, подумал: сейчас полечу обратно. Конечно, испугался. Все документы подготовил, приехали в военкомат. Надо было явиться и встать на учёт, потому что у меня поменялось место регистрации. Всё решили в рамках закона РФ", — сказал Алиев.

Фигурист выиграл золото на чемпионате Европы 2020 года в австрийском Граце. Также в активе 23-летнего спортсмена — серебряная медаль континентального первенства в 2018 году.