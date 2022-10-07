Работой Путина довольны 80% россиян, показал опрос
Большинство россиян (80%) положительно оценивают деятельность президента страны Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".
Из результатов следует, что 78% респондентов доверяют главе государства, 13% — не доверяют, затруднились дать ответ — 9%.
Опрос проводился с 30 сентября по 2 октября среди 1,5 тысячи граждан от 18 лет. В нём приняли участие жители 104 населённых пунктов в 53 российских регионах.
Ранее Лайф приводил результаты опроса ВЦИОМа, согласно которому уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину составляет 80%, а показатель одобрения деятельности главы государства — 76%.
ТАСС / Сергей Карпухин