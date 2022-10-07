Подкрепление переброшено к подразделениям ВС России под Красным Лиманом

"Подходит подкрепление [в ДНР]. Нельзя сказать, что ситуация уже лёгкая, решена, — она остаётся тяжёлой, но с учётом мотивированности и понимания важности этого участка есть все шансы скопить силы и с новыми резервами начать освобождение территорий", — сказал он в рамках поездки в Грозный.