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Регион
Опубликовано 7 октября 2022, 09:07
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Подкрепление переброшено к подразделениям ВС России под Красным Лиманом

Пушилин заявил о прибытии подкреплений на Краснолиманское направление

Несмотря на напряжённую обстановку на Краснолиманском направлении, ситуация всё больше стабилизируется, заявил временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Подходит подкрепление [в ДНР]. Нельзя сказать, что ситуация уже лёгкая, решена, она остаётся тяжёлой, но с учётом мотивированности и понимания важности этого участка есть все шансы скопить силы и с новыми резервами начать освобождение территорий", — сказал он в рамках поездки в Грозный.

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Ранее российские военные в результате наступательных действий освободили населённые пункты Отрадовка и Весёлая Долина в ДНР, а накануне об освобождении соседнего с ними Зайцева сообщило Минобороны РФ.

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Ирина Фальке
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