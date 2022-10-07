Подкрепление переброшено к подразделениям ВС России под Красным Лиманом
Пушилин заявил о прибытии подкреплений на Краснолиманское направление
Несмотря на напряжённую обстановку на Краснолиманском направлении, ситуация всё больше стабилизируется, заявил временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Подходит подкрепление [в ДНР]. Нельзя сказать, что ситуация уже лёгкая, решена, — она остаётся тяжёлой, но с учётом мотивированности и понимания важности этого участка есть все шансы скопить силы и с новыми резервами начать освобождение территорий", — сказал он в рамках поездки в Грозный.
Ранее российские военные в результате наступательных действий освободили населённые пункты Отрадовка и Весёлая Долина в ДНР, а накануне об освобождении соседнего с ними Зайцева сообщило Минобороны РФ.
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