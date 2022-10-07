Названы три полезнейших продукта для укрепления иммунитета осенью

Чтобы в осенний период поддержать иммунитет, нужно обратить внимание на рацион питания. Нутрициолог Grow Food Елена Свиридова перечислила Лайфу сезонные продукты, которые помогут укрепить силы организма и избежать многих болезней.

Лидер рейтинга — тыква. Она содержит витамины А, С, В, В2, Е, РР, Т и каротин. Этот овощ улучшает пищеварение, зрение и обмен веществ, очищает организм и помогает в профилактике множества заболеваний. Тыкву можно запекать, жарить, использовать как начинку для выпечки и варить с ней суп. На втором месте — грибы.

"Грибы — продукт, который мы привыкли есть круглый год. Но осенью наступает сезон, когда концентрация полезных веществ в них особенно высока. Вне зависимости от вида все грибы содержат клетчатку, которая снижает уровень холестерина и поддерживает здоровье сердца", — пояснила Свиридова.

Замыкает тройку лидеров инжир. Этот плод помогает при осенней простуде, потому что обладает жаропонижающим и противовоспалительным свойствами. Кроме того, инжир богат клетчаткой, витаминами В6, В1, В3, PP и C, а также полезен при тошноте, головной боли и учащённом сердцебиении.

Из напитков, по словам нутрициолога, следует обратить внимание на цикорий, который укрепляет иммунитет, не повышает давление и нормализует микрофлору кишечника. Не такие популярные, но всё же полезные продукты — пастернак, батат, топинамбур, патиссоны и айва, добавила собеседница Лайфа.