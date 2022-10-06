Топ-7 уютных осенних напитков, которые поднимут настроение и укрепят иммунитет

Один из отличных способов не провалиться в осеннюю депрессию и хандру — угостить себя не просто полезным, но и вкусным напитком. Особые сезонные чаи или кофе с лёгкостью поднимут настроение, а мир вокруг заиграет яркими красками. Лайф подобрал топ-7 самых уютных напитков, которые помогут найти положительные стороны в унылой осенней поре.

1. Чай с корицей

Чай с корицей укрепляет иммунитет и поднимает настроение. Фото © Unsplash

Палочка корицы в напитке промозглой осенью окажется как никогда кстати. Эта пряность не только укрепляет иммунитет и нормализует работу пищеварения, но и своим ароматом понижает стресс и поднимает настроение. Чай с корицей — отличный лёгкий перекус, заменяющий вредные сладости. Бодрящий и интересный вкус очень подходит осеннему сезону.

2. Медовый глинтвейн

Ещё один напиток, который вы обязаны сварить сами или заказать в кафе, — медовый глинтвейн. Можно попробовать как классический рецепт с вином, так и выбрать безалкогольный вариант. Особенность этого напитка — в количестве и сочетании специй. Сам по себе глинтвейн может как успокаивать, так и тонизировать, всё зависит от рецепта. Медовый вариант добавит сладости и уюта в серые будни. А ещё это отличный способ избавиться от первых симптомов простуды.

3. Апельсиновый чай с имбирём и корицей

Жгучая смесь, которая не позволит иммунитету ослабнуть, даже если промокните до нитки! Витамин С в цитрусовых, полезные имбирь и корица превращают этот напиток не только во вкусное лакомство, но и в настоящий витаминный коктейль. Кстати, апельсиновый чай также подарит заряд бодрости и хорошего настроения. Рекомендуем пить особенно в пасмурную погоду!

4. Рябиновый чай

Самый подходящий для осени напиток — рябиновый чай. Фото © Unsplash

Наши предки, древние славяне, не могли представить жизнь без рябины. Особенно часто эта ягода использовалась в холодные времена — люди укрепляли иммунитет, чтобы не простыть на морозе или из-за слякоти. Зря сегодня рябину добавляют в напитки всё реже. При регулярном употреблении она способна подарить энергию, укрепить здоровье, восполнить недостаток душевных сил и поддерживать в организме необходимое количество витаминов В1, В2, В9, РР, А, Е и С. Самый подходящий напиток для осени — рябиновый чай.

5. Белый горячий шоколад

Горячий шоколад или какао — традиционные сезонные напитки, которые так приятно пить холодными промозглыми вечерами. Попробуйте в этот раз расширить гастрономические познания и приготовьте белый горячий шоколад. Чаще всего для напитков растапливают молочный или чёрный. Более насыщенный вкус этого десерта не оставит равнодушным ни одного сладкоежку.

6. Чай масала

Индийский чай масала словно создан для осенних вечеров. Фото © Unsplash

И, конечно, не стоит забывать про опыт наших друзей с Востока. Индийский чай масала словно создан, чтобы пить его осенними вечерами. В составе напитка имбирь, семена кардамона, корица и другие пряности, в зависимости от рецепта. Некоторые добавляют в масала-чай кленовый сироп, чтобы подсластить. Полезные ингредиенты укрепят ваш иммунитет и выступят в качестве профилактики от простуды.

7. Лавандовый латте

Самый обычный классический латте с добавлением сиропа или измельчённого и высушенного растения заиграет новыми красками. Успокаивающий аромат цветка понизит стресс и позволит расслабиться, подарит атмосферу уюта и напомнит о тёплых летних деньках. Лавандовый напиток обязательно придётся по вкусу любителям необычных рецептов.