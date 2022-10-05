Агроном поделилась секретами, как правильно посадить луковицы тюльпанов осенью

Как выбрать луковицы тюльпанов?

При покупке луковиц тюльпанов необходимо обращать внимание на следующие моменты: Луковицы должны быть без гнили и повреждений.

От размера луковицы зависит эффектность цветка. Безусловно, сажать можно луковицы любого размера, но мелкие в первый год могут не зацвести.

Чешуя или её отсутствие роли не играют. Убедитесь, что в луковице есть кончик будущего стебля, который ещё не пошёл в рост.

Остерегайтесь непроверенных продавцов. Лучше покупать луковицы в специализированных магазинах и садовых центрах непосредственно перед посадкой Елена Назарова Главный агроном ГБУ "Озеленение"

Когда и где сажать луковицы тюльпанов?

Можно ли сажать тюльпаны осенью? Конечно да, главное — посадить луковицы вовремя и в правильном месте. Фото © Freepik / master1305

Луковицы тюльпанов высаживают в почву в конце сентября – начале октября. Чем дольше будете тянуть с посадкой, тем меньше времени цветам останется на укоренение до зимы. Место, где сажаете тюльпаны, должно быть солнечное, при этом защищённое от ветра. Если разместить луковицы в тени, срок цветения тюльпанов сократится, а стебли будут вытянутыми: цветы, страдающие от нехватки света, смотрятся некрасиво.

Почва для тюльпанов осенью

Какую почву любят луковичные цветы? Земля в месте посадки тюльпанов должна быть рыхлой, при этом хорошо дренированной, воздухопроницаемой. Тюльпаны — цветы влаголюбивые, но могут погибнуть в случае застоя грунтовых вод. А если луковицы вымокнут, начнут гнить, не обойдётся и без грибковых заболеваний.

Как подготовить почву к посадке тюльпанов? Перекопайте грядку на глубину 20–25 см, удалите сорняки и камни. Если грунт тяжёлый, глинистый, добавьте песок, торф и перепревший компост. Ни в коем случае не подпитывайте почву свежим навозом: он может привести к поражению луковиц грибковыми заболеваниями.

Что делать с луковицами тюльпанов перед посадкой? Для начала отберите здоровые луковицы и опустите на час в фунгицид или в 0,5-процентный раствор марганцовки.

Даже одна больная луковица может заразить ближайшие цветы и почву. Не снимайте чешуйки с луковицы, так как они выполняют защитные функции Елена Назарова Главный агроном ГБУ "Озеленение"

Схема посадки тюльпанов

Для каждой луковицы лучше подготовить отдельную лунку. Если такой вариант не подходит по причине того, что посадочного материала много, можно сажать луковицы в продолговатые канавки. Фото © Freepik / jannoon028

Высадить луковицы тюльпанов можно по этой проверенной схеме: Для каждой луковицы подготовьте отдельную лунку.

Если посадочного материала много, выкопайте продолговатые канавки и уложите луковички на одинаковом расстоянии друг от друга.

Дно лунок засыпьте песком — для благоприятного воздушного режима и снижения риска поражения луковиц инфекцией.

Сажайте луковицы строго вертикально, донцем вниз на глубину примерно две-три высоты самих луковиц.

Глубина посадки зависит от размера луковицы. Если посадить близко к поверхности земли, есть вероятность, что при цветении стебли сломаются, пишет "Вечерняя Москва". Если лунка будет слишком глубокой, луковица будет прорастать долго или сгниёт от нехватки воздуха.

Помимо глубины необходимо соблюдать расстояние между цветами. Это важно, если вы планируете многолетнее выращивание тюльпанов. Для правильного роста над и под землёй тюльпаны высотой 15–30 сантиметров следует сажать на расстоянии 15 сантиметров, мелкие сорта — 10 сантиметров Елена Назарова Главный агроном ГБУ "Озеленение"