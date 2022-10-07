Онищенко: Россия смогла вернуть исконно русские земли благодаря Путину

Россия — страна, с которой благодаря её лидеру Владимиру Путину считаются все на планете, независимо от того, как к нам относятся. Об этом сказал kp.ru академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко в день рождения президента РФ.

"Наша страна провозгласила и, в принципе, решает ту проблему, которая называется "монополярный мир". Хотя американцы, прежде всего в своих мозгах, а затем — в реальности, пытались диктовать свою волю, силу во всех направлениях… Как нам жить, как строить свои семьи, как вообще смотреть на нашу прошлую культуру и так далее", — отметил он.

Эти вопросы "целенаправленно и последовательно" решаются Путиным на протяжении всего его периода нахождения во власти. Как результат, сегодня "вернулась часть исконно российских земель: Донбасс, Луганск, Запорожье и Херсон", добавил Онищенко. По его словам, России по силам разобраться с нынешним режимом на Украине, так как "Киев, древнейшая столица российской государственности, пока ещё остаётся в руках этих украинских неонацистов".