ЕС озвучил способ разморозить активы российских инвесторов

Компетентные органы стран – членов Евросоюза теперь могут выдать разрешение на разморозку денежных средств или активов, принадлежащих Национальному расчётному депозитарию (НРД), следует из публикации о восьмом пакете санкций в отношении России в официальном журнале ЕС.

Согласно предписанию, разморозку активов разрешается провести строго для завершения контрактов и других соглашений с НРД, заключённых до 3 июня 2022 года. Все операции с депозитарием иностранным контрагентам рекомендуется завершить до 7 января 2023 года.

"Государство-член [ЕС] должно информировать другие государства-члены и комиссию о любом разрешении, предоставленном в соответствии с настоящим пунктом, в течение двух недель с момента получения разрешения", — сказано в публикации.