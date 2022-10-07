Овечкина включили в тройку самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин занял второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ. Подобные списки регулярно публикует журнал Forbes.

В новом сезоне Овечкин заработает 14 миллионов долларов до вычета налогов и гонораров агентов. Зарплата россиянина составит девять миллионов, ещё пять миллионов 37-летний нападающий получит от спонсоров.

Четвёртый раз за последние пять лет рейтинг самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ возглавил капитан "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид, он заработает за сезон 15,3 миллиона. Третьим в рейтинге идёт нападающий "Даллас Старз" Тейлор Сегин (11,9 миллиона).

Регулярный чемпионат НХЛ откроется двумя встречами — "Нэшвилл Предаторз" и "Сан-Хосе Шаркс". Матчи состоятся 7 и 8 октября на O2 Arena в Праге.

Овечкин является воспитанником столичного "Динамо". В 2004 году "Вашингтон Кэпиталз" выбрал его на драфте НХЛ под общим первым номером. С 2005 года россиянин выступает за американский клуб, в составе которого выиграл Кубок Стэнли.