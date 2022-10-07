"Больше всего жду их поздравлений": Путин рассказал о подарках от внуков на день рождения

Президент России Владимир Путин рассказал, что в день рождения больше всего ждёт звонков от родных и близких, а также внуков, которые дарят ему поделки и поздравления. Об этом в телеграм-канале рассказал журналист Павел Зарубин.

Путин рассказал, какие подарки получает от внуков на свой день рождения. Видео © t.me / ЗАРУБИН

"Жду поздравлений от моих близких, детей, внуков. Конечно жду. Я знаю, что если они не со мной вместе встречают мой день рождения, то обязательно позвонят, проявят себя как-то. От внуков бывают поделки, рисунки, просто поздравления", — рассказал Путин.