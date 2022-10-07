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7 октября, 10:01

"Больше всего жду их поздравлений": Путин рассказал о подарках от внуков на день рождения

Путин рассказал, какие подарки получает от внуков на день рождения

Президент России Владимир Путин рассказал, что в день рождения больше всего ждёт звонков от родных и близких, а также внуков, которые дарят ему поделки и поздравления. Об этом в телеграм-канале рассказал журналист Павел Зарубин.

Путин рассказал, какие подарки получает от внуков на свой день рождения. Видео © t.me / ЗАРУБИН

"Жду поздравлений от моих близких, детей, внуков. Конечно жду. Я знаю, что если они не со мной вместе встречают мой день рождения, то обязательно позвонят, проявят себя как-то. От внуков бывают поделки, рисунки, просто поздравления", — рассказал Путин.

Глава государства также заметил, что его день рождения — это не национальный праздник, а потому преувеличивать его значение не нужно. Проводить этот день, по его мнению, лучше в кругу родных и близких.

Работой Путина довольны 80% россиян, показал опрос

Работой Путина довольны 80% россиян, показал опрос

Как писал Лайф, Владимира Путина уже поздравил глава Чечни Рамзан Кадыров, отметив, что политик возглавил страну, когда та была в глубоком экономическом и политическом кризисе, однако в кратчайшие сроки Путин смог решить основные проблемы государства и превратить Россию в одну из самых сильных мировых держав. Свои поздравления в адрес Путина направил и глава КНДР Ким Чен Ын, который отметил заслуги президента страны в "строительстве сильной России".

Обложка ©

t.me / ЗАРУБИН

Артур Белкин
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