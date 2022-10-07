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7 октября, 09:53

Главой Нацбанка Украины назначен Андрей Пышный

Главой Национального банка Украины вместо Кирилла Шевченко назначен Андрей Пышный, кандидатуру которого ранее предложил Верховной раде президент страны Владимир Зеленский.

За утверждение Пышного в новой должности проголосовало 290 депутатов. До этого он возглавлял "Ощадбанк" на Украине.

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Напомним, 4 октября глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко подал в отставку, сославшись на проблемы со здоровьем. Он добавил, что передаёт банковскую систему Незалежной "сильной, капитализированной и стойкой" тем, кто придёт после него. А 6 октября украинская прокуратура обвинила Шевченко в хищении денег в "Укргазбанке".

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Татьяна Миссуми

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