Главой Нацбанка Украины назначен Андрей Пышный

За утверждение Пышного в новой должности проголосовало 290 депутатов. До этого он возглавлял "Ощадбанк" на Украине.

Напомним, 4 октября глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко подал в отставку, сославшись на проблемы со здоровьем. Он добавил, что передаёт банковскую систему Незалежной "сильной, капитализированной и стойкой" тем, кто придёт после него. А 6 октября украинская прокуратура обвинила Шевченко в хищении денег в "Укргазбанке".