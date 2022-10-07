Камеры сняли побег налётчиков с деньгами после ограбления инкассатора Почты России в Орске

Напавшие на инкассаторов в Орске грабители во время побега с места преступления попали на уличную камеру видеонаблюдения недалеко от отделения Почты России. Видео публикует телеграм-канал SHOT.

Сбежавшие грабители, подстрелившие одного из инкассаторов Почты России, попали на камеры © Telegram / SHOT

Перед тем как преступники выбежали на улицу, они выстрелили одному из сотрудников инкассации в живот и забрали деньги. В момент нападения инкассатор, которого ранили, стоял у служебной машины один, а его коллеги находились в отделении почты.

SHOT уточняет, что все трое в настоящее время находятся в розыске. По факту преступления возбуждены уголовные дела по статьям "Покушение на убийство" и "Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору".