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7 октября, 09:42

Камеры сняли побег налётчиков с деньгами после ограбления инкассатора Почты России в Орске

Напавшие на инкассаторов в Орске грабители во время побега с места преступления попали на уличную камеру видеонаблюдения недалеко от отделения Почты России. Видео публикует телеграм-канал SHOT.

Сбежавшие грабители, подстрелившие одного из инкассаторов Почты России, попали на камеры © Telegram / SHOT

Перед тем как преступники выбежали на улицу, они выстрелили одному из сотрудников инкассации в живот и забрали деньги. В момент нападения инкассатор, которого ранили, стоял у служебной машины один, а его коллеги находились в отделении почты.

SHOT уточняет, что все трое в настоящее время находятся в розыске. По факту преступления возбуждены уголовные дела по статьям "Покушение на убийство" и "Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору".

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Напомним, утром 7 октября в Орске неизвестные напали на троих сотрудников инкассационной службы и сбежали с деньгами. Один из инкассаторов получил огнестрельное ранение в туловище и был доставлен в больницу.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Ирина Фальке

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