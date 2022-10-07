Герой России Рустам Мурадов назначен командующим Восточным военным округом
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Командующим Восточным военным округом стал Герой России, генерал-лейтенант Рустам Мурадов. О назначении сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, назвав Мурадова мужественным бойцом, лидером и стратегом, который принимает правильные решения.
"Наш земляк Рустам Усманович Мурадов, Герой России, назначен командующим Восточным военным округом — одним из самых мощных по боевому составу военных округов страны. Считаю это решение верным", — написал Меликов в телеграм-канале.
Рустам Мурадов был заместителем командующего войсками Южного военного округа, с ноября 2020 года по сентябрь 2021-го руководил Российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе. В ходе специальной военной операции на Украине он руководит группировкой "Восток".
Ранее Лайф сообщал о другом назначении в военном ведомстве: замглавы Минобороны России, курирующим тыловое обеспечение, стал генерал-полковник Михаил Мизинцев. Ранее этот пост занимал Дмитрий Булгаков. От должности, как пояснили в МО РФ, он был освобождён в связи с переходом на другую работу.