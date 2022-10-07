НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 октября, 09:39
4750

Герой России Рустам Мурадов назначен командующим Восточным военным округом

<p>Обложка © ТАСС / Минобороны РФ</p>

Обложка © ТАСС / Минобороны РФ

Командующим Восточным военным округом стал Герой России, генерал-лейтенант Рустам Мурадов. О назначении сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, назвав Мурадова мужественным бойцом, лидером и стратегом, который принимает правильные решения.

"Наш земляк Рустам Усманович Мурадов, Герой России, назначен командующим Восточным военным округом — одним из самых мощных по боевому составу военных округов страны. Считаю это решение верным", — написал Меликов в телеграм-канале.

Рустам Мурадов был заместителем командующего войсками Южного военного округа, с ноября 2020 года по сентябрь 2021-го руководил Российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе. В ходе специальной военной операции на Украине он руководит группировкой "Восток".

Родственница хабаровского военкома объяснила его "загадочные перемещения" между регионами

Родственница хабаровского военкома объяснила его "загадочные перемещения" между регионами

Ранее Лайф сообщал о другом назначении в военном ведомстве: замглавы Минобороны России, курирующим тыловое обеспечение, стал генерал-полковник Михаил Мизинцев. Ранее этот пост занимал Дмитрий Булгаков. От должности, как пояснили в МО РФ, он был освобождён в связи с переходом на другую работу.

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров