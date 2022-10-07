Герой России Рустам Мурадов назначен командующим Восточным военным округом

Командующим Восточным военным округом стал Герой России, генерал-лейтенант Рустам Мурадов. О назначении сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, назвав Мурадова мужественным бойцом, лидером и стратегом, который принимает правильные решения.

"Наш земляк Рустам Усманович Мурадов, Герой России, назначен командующим Восточным военным округом — одним из самых мощных по боевому составу военных округов страны. Считаю это решение верным", — написал Меликов в телеграм-канале.

Рустам Мурадов был заместителем командующего войсками Южного военного округа, с ноября 2020 года по сентябрь 2021-го руководил Российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе. В ходе специальной военной операции на Украине он руководит группировкой "Восток".