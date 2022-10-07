Лишь 5% россиян довольны своим местом работы

Лишь 5% граждан России довольны своим нынешним местом работы и не планируют его менять в ближайшие годы. Такие данные совместного исследования Лайфу предоставили образовательная платформа Skillbox и онлайн-сервис подбора психотерапевтов "Мета".

В то же время 38% опрошенных в ближайшие годы планируют сменить место работы, чтобы уйти в смежную отрасль и развиваться дальше именно в ней. Ещё 33% респондентов хотят просто перейти на другую должность, а вот о желании тотально поменять профессию заявили 12% россиян. Столько же планируют открыть свой бизнес.

Примечательно, что сразу 77% респондентов заявили, что нынешняя зарплата — главный стимул к возможной смене места работы. А вот среди тех, кто доволен своим окладом, сразу 30% людей готовы мириться с рутинной работой, ещё 23% — с регулярными переработками. 47% участников опроса подчёркивают, что не могут сменить нынешнее место работы из-за недостатка компетенций и практических навыков.

Стоит отметить, что 58% опрошенных приравнивают работу к другим сферам жизни (семья, хобби и другие). А вот для каждого четвёртого респондента работа — главное явление в его жизни. Добавим и то, что своей нынешней личной реализацией за пределами рабочего места довольны лишь 7% россиян, тогда как об обратном заявили 45% участников опроса. Всего в исследовании приняли участие 24 тысячи человек, 80% из которых — женщины.