Опер с Урала уехал в Москву расследовать дело Минобороны и на попутках сбежал в Казахстан

Оперуполномоченный из отдела по выявлению налоговых преступлений ГУ МВД России по Екатеринбургу отправился в командировку в Москву, а оттуда тихо уехал в Казахстан. Как узнал телеграм-канал SHOT, таинственные перемещения полицейского привлекли внимание ФСБ.

Сотрудник МВД отправился в Москву 31 июля, чтобы помочь следственной группе расследовать уголовное дело по факту хищения денег у Минобороны России. Пробыть в столице он должен был около полугода, но внезапно начальнику опера пришло интересное сообщение в WhatsApp. В откровенном послании полицейский признался, что покинул родину и сейчас находится в Казахстане.

Организованная проверка показала, что оперуполномоченный был в пункте пропуска Маштаково, где пересёк границу, и обратно не возвращался. В отправленной руководству объяснительной полицейский сообщил, что "самостоятельно и добровольно" принял решение прекратить командировку и на попутном транспорте добрался до пограничного пункта, ни с кем это не согласовав. Стоит заметить, что беглец был допущен к гостайне по второй форме.