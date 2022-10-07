Раненный во время нападения в Орске инкассатор скончался в больнице
Машина, на которой передвигались инкассаторы перед нападением. Фото © СУ СК РФ по Оренбургской области
Инкассатор, получивший огнестрельное ранение при вооружённом нападении в Орске Оренбургской области, скончался в больнице. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе регионального управления СК.
"Несмотря на оказываемую медицинскую помощь, в помещении медицинского учреждения наступила смерть потерпевшего в результате полученного огнестрельного ранения. Следствием будет дана соответствующая квалификация расследуемому преступлению с учётом наступивших последствий", — сообщили в ведомстве.
Сегодня стало известно, что в Орске Оренбургской области неизвестные напали на инкассаторов, ранив одного из них выстрелом из пистолета и скрывшись с похищенными деньгами. Нападавших было трое, в данный момент их разыскивают. Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство в связи с осуществлением лицом служебной деятельности, совершённое группой лиц по предварительному сговору" и "Разбой с применением оружия в особо крупном размере".