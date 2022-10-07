Раненный во время нападения в Орске инкассатор скончался в больнице

Сегодня стало известно, что в Орске Оренбургской области неизвестные напали на инкассаторов, ранив одного из них выстрелом из пистолета и скрывшись с похищенными деньгами. Нападавших было трое, в данный момент их разыскивают. Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство в связи с осуществлением лицом служебной деятельности, совершённое группой лиц по предварительному сговору" и "Разбой с применением оружия в особо крупном размере".