Коляда выиграл короткую программу на "Мемориале Панина-Коломенкина"

Серебряный призёр Олимпиады-2018 Михаил Коляда выиграл короткую программу на соревнованиях "Мемориал Панина-Коломенкина". Состязания фигуристов проходят в Санкт-Петербурге.

За своё выступление Коляда получил от судей 106,32 балла. Второе место занял чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев (103,38), третьим стал Глеб Лутфуллин (98,41).

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Медали в мужском одиночном катании на турнире "Мемориал Панина-Коломенкина" будут разыграны в субботу, 8 октября, по итогам исполнения произвольной программы.