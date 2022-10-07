Пытавшиеся сбежать на Аляску россияне оповестили береговые службы перед выходом в море

Два жителя Чукотки, задержанные на Аляске, сообщили всем береговым службам о выходе в море, однако решили заночевать на берегу, после чего попытались нелегально пересечь границу США. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, одним из задержанных оказался ранее судимый житель без недвижимости и с огромным количеством долгов, из-за которых имеет судебный запрет на выезд за границу. Для того чтобы раздобыть лодку, он обратился к знакомому из среды коренных малочисленных народов Чукотки (КМНЧ), который часто выходил в море на рыбалку. Причём и у того была нечистая репутация — жителя не раз ловили на браконьерстве.

"Они из Эгвекинота вышли на лодке, шли вдоль берега на легальных основаниях — оповещали все службы, что вышли в море. Кто-то обратил внимание, что у них с собой много топлива — несколько канистр. Дошли к точке, где от берега до берега минимальное расстояние. Ночевали на берегу, а утром ушли за границу", — рассказал источник.