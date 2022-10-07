Без квартиры и машины: Сбежавшие за границу россияне рискуют потерять имущество В Госдуме предложили узаконить изъятие брошенных на границе автомобилей россиян, которые скрылись за рубежом от мобилизации. Проблемы могут возникнуть и с их жильём. Кого это может коснуться? 6 октября, 21:40 Обложка © Shutterstock

В Госдуме предложили узаконить изъятие брошенных на границе машин россиян, которые скрылись за рубежом, опасаясь мобилизации. По мнению депутатов, сейчас требуются срочные поправки в законодательство, позволяющие принимать решения о передаче в государственную собственность транспортных средств, не востребованных их владельцами в течение более чем месячного срока после пересечения границы на выезд из РФ.

По-видимому, данная инициатива возникла в связи с наличием большого количества частных автомобилей, оставленных вблизи пограничного пункта пропуска "Верхний Ларс", который находится на границе России и Грузии. По сообщениям очевидцев, машины оставляли россияне, поспешно покидающие территорию РФ сразу после объявления о начале частичной мобилизации. В настоящее время все брошенные на российской стороне машины, которые находились в непосредственной близости к пропускному пункту “Верхний Ларс”, перемещены на штрафстоянку.

— Скорее всего, сотрудники госавтоинспекции пока применяли нормы, предусмотренные действующим законодательством (статья 27.13 Кодекса об административных правонарушениях, прим. Лайфа). А это значит, что возврат перемещённого транспорта возможен, но только в том случае, если владельцы обратятся в соответствующее подразделение и оплатят предусмотренный законом штраф, работу эвакуатора и суточные за нахождение на спецстоянке, — пояснил адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин.

Для справки: тем, чей автомобиль в такой ситуации увезли на штрафстоянку, для возврата своего транспорта придется заплатить: 2000 рублей — за нарушение правил стоянки (пункт 4 статьи 12.19. КоАп РФ); за работу эвакуатора от 3000 рублей (минимальный тариф официальной эвакуации для регионов РФ) и хранение на штрафстоянке от 500 рублей в сутки (минимальный тариф для регионов РФ).

Проблемы с недвижимостью

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Оказалось, что у беглецов из России могут возникнуть проблемы не только с покинутым автотранспортом, но и с недвижимостью. И это связано с объективными проблемами оплаты услуг ЖКХ и налогов из-за рубежа.

В прошлом главными каналами физлиц для отправки денег в Россию были SWIFT-переводы через банки и переводы через платёжные системы, однако теперь эти возможности почти недоступны. Из-за санкций, введённых Западом в отношении финансового сектора РФ, многие иностранные банки сейчас просто отказываются осуществлять переводы средств в Россию, а платёжные системы Visa и Mastercard такие отправления не допускают на системном уровне. Что касается остальных платёжных систем, то и их работа со счетами коммунальных или кредитных платежей в РФ не безупречна. Даже те иностранные системы, которые принимают платёж к отправке, вполне могут вместо доставки его на нужный счёт вернуть средства через несколько дней, удержав комиссию.

Само собой, что проблемы с транзакциями никоим образом не волнуют российские банки, которые в своё время выдали ипотеку тем, кто сейчас уехал в поисках лучшей жизни, и управляющие компании, которые в случае длительной неуплаты за свои услуги подают в суд с требованием погасить долги.

— Если квартира в ипотеке и платежи по кредиту не вносятся, то банк вполне может обратить взыскание на залог, — поясняет адвокат, управляющий партнёр Международной юридической компании Legal World Ирина Калинина. — Так же и с коммуналкой, правда, единственную квартиру за долги ЖКХ, скорее всего, не заберут, но проблемы с ней возникнуть могут. Поэтому родственникам убежавших из РФ придётся решать вопросы вместо собственников, либо смириться с тем, что решит российский суд.

Для справки: Конституционный суд постановил , что в случае, если единственное жилье должника не в ипотеке - выселять не исполняющего свои обязательства - можно, но с предоставлением другого жилья, которое должно быть площадью не менее, чем предписано минимальной нормой по региону. При этом квартиру должника реализуют для погашения его долгов и оплаты предоставленной меньшей жилплощади.

Деньги как имущество

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Среди беглецов не мало и тех, кто решил, что если уж уезжать из России, то следует всё продать и вывезти свои сбережения в наличной валюте или в криптоактивах. Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила , что только с 20 по 30 сентября выявлено 557 случаев нелегального вывоза наличных средств через границу на общую сумму 160,5 млн рублей. А согласно действующему законодательству, при единовременном вывозе суммы, превышающей эквивалент $10 000 по действующему курсу, необходимо оформить декларацию. И если этого не сделать, то это влечёт ответственность в виде штрафа в размере от одной второй до двукратного размера незадекларированной суммы наличных денежных средств, либо конфискацию предмета административного правонарушения (статья 16.4. КоАп РФ). В тех же случаях, когда сумма вывозимого составляет крупный размер (более чем в два раза превышает разрешенный к провозу без декларирования), то наступает уже уголовная ответственность, предусматривающая до 24 месяцев принудительных работ (часть 1 статьи 200.1 Уголовного кодекса).

— Конечно, люди, которые пытались вывезти деньги в "бумаге", понимали, что они делают, но надеялись, что вот именно их не поймают, — предполагает начальник аналитического отдела компании "Риком-Траст" Олег Абелев.— В большинстве своём нелегальный провоз наличных связан с желанием избежать вопросов о происхождении и о движении денежных средств. Кстати, любителям криптоактивов стало тоже непросто: схема, когда средства отправлялись со счёта в российском банке на криптовалютный кошелёк, а с этого кошелька — на счёт в иностранном банке - резиденте Евросоюза, больше не работает. Деньги могут быть заблокированы сразу после вывода из “крипты”, даже если они поступили не из России, но связаны с гражданином РФ.

Для справки: в рамках очередного пакета санкций Евросоюз запретил россиянам владеть криптокошельками на территории ЕС, а также проводить финансовые операции в криптоактивах.

Фото © Shutterstock Считаете ли вы справедливой конфискацию имущества покинувших РФ? 0 Если источник приобретения — коррупция - да, надо отбирать. Нет, собственность конфисковывать нельзя. Решение о конфискации должен принимать суд.

Авторы Максим Греков