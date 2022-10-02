Что такое место жительства и можно ли его покидать в период мобилизации В чём разница между частичной и полной мобилизацией, что такое "место жительства" по закону и почему это важно знать тем, кто стоит на учёте в военкомате и собрался в поездку. 1 октября, 21:40 Обложка © Shutterstock

В Госдуме напомнили о том, что в России действует закон, согласно которому гражданам, состоящим на воинском учёте, с момента объявления в стране мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов и федеральных органов исполнительной власти. Многие граждане восприняли это как тотальный запрет, однако в данном вопросе есть тонкости, знание которых поможет избежать проблем.

Во-первых, выяснилось, что россияне имеют разное представление о том, что такое место жительства с формальной точки зрения. Это квартира, город, область или вся страна?

Закон гласит, что в России местом жительства признаётся жилой дом, квартира, комната, жилое помещение специализированного жилищного фонда либо иное жилое помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма либо на иных основаниях, предусмотренных законами РФ, и в котором он зарегистрирован по месту жительства. Исключением являются представители коренных народов, ведущие кочевой образ жизни. Для них местом жительства определяется одно из муниципальных образований (по выбору данного гражданина), в границах которого проходят маршруты кочевий данного гражданина (статья 2 закона 5242-1 "О праве граждан РФ на свободу передвижения").

То есть правильным будет утверждение, что для россиянина местом жительства признаётся помещение по адресу, где этот гражданин имеет постоянную или временную регистрацию. Но это, конечно, в том случае, если он не относится к зарегистрированным кочевникам, которых, по данным всероссийской переписи населения, 19 тысяч человек, включая детей и женщин (не путать с кочевыми народами РФ, которые имеют адрес регистрации, их более 300 тысяч человек).

Во-вторых, мало кто обратил внимание, что запрет, о котором упомянул представитель Госдумы, носит абсолютный характер только с момента полной, а не частичной мобилизации. И такие разъяснения ранее уже давало Министерство обороны РФ.

Действующее сегодня на территории Российской Федерации мобилизационное положение объявлено указом президента как частичная мобилизация. И это совсем не одно и то же, что всеобщая мобилизация, которая объявлялась в России (СССР) только два раза за всю историю: 18 июля 1914 года, когда началась Первая мировая война, и 22 июня 1941 года, когда началась Великая Отечественная война.

— Всеобщая мобилизация объявляется, только если страна находится в состоянии объявленной правительством войны, — разъяснил заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. — Но тогда всем гражданам, состоящим на воинском учёте, по месту их регистрации приходят повестки с требованием прибыть на приписные пункты. В сегодняшней ситуации повестки приходят ограниченному количеству мужчин, которые подходят под специальные критерии отбора. И только после вручения этой самой повестки гражданин становится обязанным явиться в назначенное время в назначенное место.

Таким образом, на сегодня свобода передвижения внутри России для тех, кто не получал повестки, не ограничена. А что касается выезда за рубеж, то официальная позиция властей такова: с риском отказа в выезде за границу могут столкнуться только люди, уже получившие повестку или те, кому эта повестка должна быть вручена, то есть находящиеся в списках на мобилизацию. Такие списки уже разосланы во все пункты погранконтроля.

Фото © Shutterstock Отложили ли вы сейчас свои поездки? 0 Буду ездить, пока не объявят, что это запрещено. Воздержусь от дальних поездок. Собрался в поездку, но предварительно сообщу об этом в военкомат. По параметрам подхожу под мобилизацию. Буду ждать повестку.

Авторы Максим Греков