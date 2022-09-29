Как самозанятым и ИП подготовиться к мобилизации Частичная мобилизация затронула не только наёмных работников, но и индивидуальных предпринимателей. Как решить вопросы со своим бизнесом, если пришла повестка из военкомата, разбирался Лайф. 28 сентября, 21:40 Обложка © Shutterstock

В России зарегистрировано 3,59 миллиона индивидуальных предпринимателей (ИП) и 5 миллионов граждан, которые, занимаясь частной трудовой деятельностью, платят специальный налог на профессиональный доход (самозанятые). Несмотря на свой статус предпринимателя, для государства все эти россияне являются физлицами, а значит, несут обязанности гражданина и в случаях, предусмотренных законом, они могут подлежать мобилизации.

Строго по закону гражданин, которого призвали на военную службу, с момента определения в состав Вооружённых сил заниматься бизнесом уже не вправе. Так предписывает пункт 7 статьи 10 закона № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих". Однако этот закон не требует закрывать ИП или немедленно извещать налоговые органы о прекращении своего самозанятого статуса. В связи с этим некоторые эксперты советуют мобилизованным просто приостановить свою коммерческую деятельность. Правда, при этом надо иметь в виду, что такой ход пока не освобождает от обязанности платить налоги. На эту проблему в своём письме на имя министра экономического развития Максима Решетникова указал лидер движения "Опора России" Александр Калинин.

Также о том, что мобилизованных индивидуальных предпринимателей следует освобождать от начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование за периоды прохождения военной службы, заявил в обращении к правительству и глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Этот сенатор считает необходимым опубликовать официальные разъяснения о том, будет ли мобилизация считаться обстоятельством непреодолимой силы, форс-мажором или иным основанием освобождения от исполнения обязательств по заключённым договорам. Но, пока правительство никаких разъяснений на этот счёт не дало, стоит прислушаться к мнению правоприменителей.

— Частичная мобилизация — явление в РФ весьма не частое, поэтому она является чрезвычайным обстоятельством, — считает заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. — А если учесть, что на законных основаниях годному к мобилизации избежать её невозможно, то логично предположить, что мобилизационная ситуация соответствует критериям непреодолимой силы (указано в части 3 статьи 401 Гражданского кодекса. — Прим. Лайфа). Таким образом, скорее всего, мобилизация одной из сторон уже заключённой сделки должна признаваться обстоятельством непреодолимой силы. Но возможно, что доказывать это придётся в суде.

А вот у адвоката и управляющего партнёра международной юридической компании Legal World Ирины Калининой иное видение сложившейся для индивидуальных предпринимателей ситуации.

— Повестка для ИП или самозанятого не освобождает их от обязанности платить налоги, сдавать отчётность и отвечать на запросы налоговой. Кроме того, частичная мобилизация, в отличие от военного положения, вряд ли будет признаваться судами форс-мажорным обстоятельством, по крайней мере до официальных правительственных разъяснений, — считает она.

Придётся принимать решение

Фото © Shutterstock

Сегодня многие получившие повестки ИП и самозанятые, как правило, редко предпринимают шаги, чтобы официально оповестить Федеральную налоговую службу (ФНС) и своих контрагентов по договорам о смене своего статуса. И, по мнению юристов, это является ошибкой, которая может привести к проблемам уже после возвращения из зоны проведения специальной военной операции. Ведь у инспекции имеется право на проведение проверки и доначисление налогов в течение трёх лет.

— Скорее всего, большинство получивших повестку о мобилизации к этому готовы не были, поэтому для тех из них, кто является ИП или самозанятым, пока оптимальным является оформление нотариальной доверенности на родственников или друзей, уполномочивающей этих лиц представлять интересы в ФНС, банке и прочих органах с правом подписания документов, — рекомендует Ирина Калинина.

Такой подход позволит человеку, получившему повестку, вначале решать вопросы, связанные с новым статусом военнослужащего, а после сделать выбор: вернуться к приостановленной деятельности после демобилизации либо заняться чем-то другим. А если вообще ничего не делать, то существует риск возникновения разбирательств с налоговиками и контрагентами. Чем могут закончиться такого рода проблемы, пока однозначного понимания ни у кого нет, ведь даже с учётом статуса мобилизованного действие гражданского и налогового законодательства в РФ пока никто не отменял.

Необходимые меры

Фото © ТАСС / Максим Стулов

Если решение относительно дальнейшей судьбы бизнеса принято сразу, то кое-что можно успеть и до того, как наступит положенное время для явки в военкомат.

Проще всего самозанятым. Им для того, чтобы самостоятельно сняться с налогового учёта, потребуется не более 15 минут. Для этого всего лишь надо зайти в приложение "Мой налог", перейти в раздел "прочее" и кликнуть на свой профиль. Далее перейти в конец страницы и нажать на кнопку "Сняться с учёта НПД". Затем выбрать причину отказа (подойдёт "отказываюсь от применения специального налогового режима") и подтвердить решение. На этом всё.

С теми, кто имеет статус ИП, чуть сложнее. Тут как раз и пригодится доверенное лицо, которое будет от имени мобилизованного решать все вопросы по закрытию предприятия. На это потребуется от пяти дней до нескольких недель, если есть наёмные работники.

Либо есть вариант сразу ИП не закрывать. Тогда рекомендуется: оплатить все налоги и взносы, которые уже были начислены к моменту получения повестки;

сформировать декларацию по упрощённой системе налогообложения (УСН) с тем, чтобы, когда придёт срок для её подачи (30 апреля), кто-то из родственников или друзей отправил её налоговикам письмом с объявленной ценностью и описью вложения;

если ИП сам вёл бухгалтерию, то функции главного бухгалтера нужно возложить на другого сотрудника, издав соответствующий приказ, либо передать на аутсорсинг фирме по ведению бухучёта;

следует разобраться с договорными обязательствами: либо передать полномочия на исполнение договоров с партнёрами и ведение деятельности ИП другому лицу (вот тут нужна доверенность), либо известить всех партнёров о наступлении форс-мажорных обстоятельств и рассчитывать, что они не смогут взыскать неустойку через суд.

Теоретически можно попробовать освободить себя от уплаты страховых взносов. Пока такая возможность предусмотрена для тех, кто служит по призыву, но вполне вероятно, что ФНС положительно рассмотрит заявление об освобождении от уплаты взносов и от мобилизованных. В форме заявления надо указать код освобождения "СОЛПРИЗ" и быть готовым предоставить справку из военкомата (снова нужен человек, который сможет действовать по доверенности).

Для справки: Федеральная нотариальная палата освободила мобилизованных граждан от оплаты услуг правового и технического характера при их обращении к нотариусам. Кроме того, призванные на военную службу по мобилизации должны получать необходимые им нотариальные услуги вне очереди в любой нотариальной конторе страны при предъявлении повестки военного комиссариата.

Фото © ТАСС / Николай Тришин Нужно ли предоставить дополнительные возможности мобилизованным ИП и самозанятым? 0 Да, им нужна короткая отсрочка. Да, нужен механизм быстрой приостановки бизнеса. Нет, существующих возможностей достаточно.

Авторы Максим Греков