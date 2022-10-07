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7 октября, 10:13

Учёные доказали, что запах еды помогает пожилым людям "путешествовать" в прошлое

Пожилые люди могут вспомнить забытые факты из прошлого благодаря запаху еды и напитков. К такому выводу пришли учёные из Университета Ланкастера, их научная работа опубликована в Human-Computer Interaction.

В эксперименте участвовало 12 добровольцев преклонного возраста. Исследователи собрали 72 воспоминания, половина из которых была связана с едой. Затем они создали с помощью 3D-принтера съедобные ароматизированные шарики с интенсивным вкусом, которые предложили испытуемым. После этого пенсионеры смогли описать детали событий даже 25-летней давности.

"Запах ростбифа с хреном в одно мгновенье вернул меня на 25 лет назад. Казалось, я снова удобно устроился за столом в своей комнате и съел его", — говорит один из участников эксперимента.

По мнению учёных, полученные результаты помогут в изучении деменции и способов борьбы с ней. Так, например, можно создавать мультисенсорные помощники памяти, которые облегчат жизнь пожилым.

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Ранее Лайф писал, чтобы отсрочить старение организма и развитие деменции, нужно больше читать, заниматься самообразованием, следить за артериальным давлением, больше двигаться, избавиться от вредных привычек.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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