Захарова заявила о планах Киева превратить Запорожскую АЭС в "грязную ядерную бомбу"
Киевские власти планировали превратить Запорожскую атомную электростанцию в "грязную ядерную бомбу". Такое заявление в эфире Первого канала сделала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, комментируя призыв президента Украины Владимира Зеленского к НАТО нанести превентивные удары по России.
"Это же подтверждает экстремистское поведение по обстрелу Запорожской атомной электростанции. Сколько мы говорили о том, что эти обстрелы ведутся намеренно, что это настоящий ядерный шантаж, что это действия, которые можно квалифицировать как террористические с учётом того, что это объект гражданской инфраструктуры, вырабатывает ядерную энергию и необходим для функционирования гражданских объектов", — сказала она и подчеркнула, что Киев хотел сделать всё для создания угрозы ядерного объекта и "просто использовать его как грязную ядерную бомбу".
Напомним, накануне Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по РФ, так как это, по его мнению, поможет якобы "исключить возможность применения Россией ядерного оружия" и припугнёт Москву. В Кремле заявление украинского лидера уже назвали призывом к началу мировой войны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в случае глобального конфликта последствия будут чудовищны и непредсказуемы, глава МИД Сергей Лавров назвал эти призывы "подтверждением необходимости спецоперации".
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ