Захарова заявила о планах Киева превратить Запорожскую АЭС в "грязную ядерную бомбу"

"Это же подтверждает экстремистское поведение по обстрелу Запорожской атомной электростанции. Сколько мы говорили о том, что эти обстрелы ведутся намеренно, что это настоящий ядерный шантаж, что это действия, которые можно квалифицировать как террористические с учётом того, что это объект гражданской инфраструктуры, вырабатывает ядерную энергию и необходим для функционирования гражданских объектов", — сказала она и подчеркнула, что Киев хотел сделать всё для создания угрозы ядерного объекта и "просто использовать его как грязную ядерную бомбу".