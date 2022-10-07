Врачи сделали женщине кесарево без анестезии, поселив в ней страх родов на всю жизнь

Врачи британского города Дагенхама сделали роженице кесарево сечение, но допустили ошибку, забыв вколоть анестезию. После жутких ощущений бедная женщина решила больше не рожать, сообщает таблоид The Sun.

28-летняя Джейд Макьюэн никогда не забудет тот день. Медики сделали ей местную анестезию, но забыли проверить, сработала ли она. После этого "специалисты" начали операцию, а несчастная девушка испытала адскую боль.

"Я чувствовала, как они режут меня. Было ощущение, что в меня втыкают миллион иголок. Я была в полном бешенстве", — рассказывает женщина. К счастью, несмотря на ошибку врачей, мальчик родился здоровым.

Такую чудовищную ошибку молодая мама не оставила без ответа. После разбирательств Национальная служба здравоохранения Великобритании выплатила ей 100 тысяч фунтов стерлингов — 6,8 миллиона рублей — и извинилась за произошедшее. Джейд призналась, что данная трагедия заставила её уволиться с работы, связанной с уходом за детьми. Кроме того, теперь она боится рожать второго ребёнка.