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7 октября, 11:01

В Белгородской области обстреляли село Щетиновка, есть пострадавший

Губернатор Гладков: Под Белгородом обстреляли село Щетиновка

В Белгородской области обстреляли село Щетиновка, пострадал один человек. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Губернатор Гладков: Под Белгородом обстреляли село Щетиновка. Видео © t.me / "Настоящий Гладков"

"В это время в Белгородском районе в Щетиновке идёт обстрел. Пострадал один мирный житель. Сейчас ему оказывается вся необходимая помощь. По докладу главы, жизни ничего не угрожает. И всё, что от нас зависит, постараемся быстро и максимально сделать", — подчеркнул Гладков.

Глава региона также сообщил, что обстреливается окраина посёлка Дальнего в Валуйском округе. Информации о разрушениях и пострадавших оттуда пока не поступало.

Ранее Лайф сообщал, что житель посёлка Тёткино в Курской области погиб от сердечного приступа, который случился у него во время обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.

Обложка ©

Shutterstock

Артур Белкин

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