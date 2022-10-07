В Белгородской области обстреляли село Щетиновка, есть пострадавший

В Белгородской области обстреляли село Щетиновка, пострадал один человек. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Губернатор Гладков: Под Белгородом обстреляли село Щетиновка. Видео © t.me / "Настоящий Гладков"

"В это время в Белгородском районе в Щетиновке идёт обстрел. Пострадал один мирный житель. Сейчас ему оказывается вся необходимая помощь. По докладу главы, жизни ничего не угрожает. И всё, что от нас зависит, постараемся быстро и максимально сделать", — подчеркнул Гладков.

Глава региона также сообщил, что обстреливается окраина посёлка Дальнего в Валуйском округе. Информации о разрушениях и пострадавших оттуда пока не поступало.