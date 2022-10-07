Миллиардер из США купит у российского бизнесмена английский футбольный клуб за £120 млн

Американский миллиардер Билл Фоули договорился о покупке у российского бизнесмена Максима Дёмина клуба Английской премьер-лиги "Борнмут". Об этом сообщают The Athletic и The Telegraph.

Сумма сделки оценивается в 120 миллионов фунтов стерлингов (134,4 миллиона долларов). О продаже "Борнмута" будет объявлено официально, когда Фоули, являющийся мажоритарным владельцем клуба НХЛ "Вегас Голден Найтс", получит разрешение от Английской премьер-лиги.