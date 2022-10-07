Миллиардер из США купит у российского бизнесмена английский футбольный клуб за £120 млн
Американский миллиардер Билл Фоули договорился о покупке у российского бизнесмена Максима Дёмина клуба Английской премьер-лиги "Борнмут". Об этом сообщают The Athletic и The Telegraph.
Сумма сделки оценивается в 120 миллионов фунтов стерлингов (134,4 миллиона долларов). О продаже "Борнмута" будет объявлено официально, когда Фоули, являющийся мажоритарным владельцем клуба НХЛ "Вегас Голден Найтс", получит разрешение от Английской премьер-лиги.
"Борнмут" занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав в восьми матчах девять очков. В нынешнем сезоне команда вернулась в Премьер-лигу, в которой выступала с 2015 по 2020 год.
ФК "Борнмут"