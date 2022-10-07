НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 октября, 11:00

Миллиардер из США купит у российского бизнесмена английский футбольный клуб за £120 млн

Американский миллиардер Билл Фоули договорился о покупке у российского бизнесмена Максима Дёмина клуба Английской премьер-лиги "Борнмут". Об этом сообщают The Athletic и The Telegraph.

Сумма сделки оценивается в 120 миллионов фунтов стерлингов (134,4 миллиона долларов). О продаже "Борнмута" будет объявлено официально, когда Фоули, являющийся мажоритарным владельцем клуба НХЛ "Вегас Голден Найтс", получит разрешение от Английской премьер-лиги.

По пути Абрамовича: Ещё один бизнесмен из России решил продать английский клуб

По пути Абрамовича: Ещё один бизнесмен из России решил продать английский клуб

"Борнмут" занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав в восьми матчах девять очков. В нынешнем сезоне команда вернулась в Премьер-лигу, в которой выступала с 2015 по 2020 год.

Обложка ©

ФК "Борнмут"

Роман Фейгин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров