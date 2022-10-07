НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 октября, 10:57

Песков рассказал о скромном подарке Путину от Администрации Президента

Песков: Сотрудники Администрации Президента подарят Путину открытку

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что администрация главы государства подарит Владимиру Путину на день рождения открытку, в которой распишутся все её сотрудники.

Песков рассказал, что Администрация Президента подарит Путину на день рождения. Видео © LIFE

"Открытку мы все (Администрация Президента. — Прим. Лайфа) подписываем ему. Общую одну от администрации. Текст придумывают специально обученные люди", — рассказал Песков Лайфу.

Как писал Лайф, Владимира Путина уже поздравил глава Чечни Рамзан Кадыров, отметив, что политик возглавил страну, когда та была в глубоком экономическом и политическом кризисе, однако в кратчайшие сроки Путин смог решить основные проблемы государства и превратить Россию в одну из самых сильных мировых держав. Свои поздравления в адрес Путина направил и глава КНДР Ким Чен Ын, который отметил заслуги президента страны в "строительстве сильной России". Сам российский лидер заметил, что сильнее всего ждёт поздравления от родных и близких, а его внуки дарят ему поделки и рисунки в честь дня рождения.

Онищенко: Россия смогла вернуть исконно русские земли благодаря Путину

Онищенко: Россия смогла вернуть исконно русские земли благодаря Путину

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров