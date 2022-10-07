НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 октября, 10:42

Сыр в России с начала года подорожал на четверть

Аналитик Акимова: Сыр в России подорожал на четверть с начала года из-за роста издержек

В России стал дорожать сыр. С начала года стоимость твёрдых, полутвёрдых и мягких сортов увеличилась уже на 24%, а оптовые цены выросли на 20%, заявила глава отдела аналитики исследовательской компании NTech Дарья Акимова.

"Аналитики NTech связывают это с увеличением себестоимости производства сыра. <...> Себестоимость производства по отношению к декабрю прошлого года выросла на 11% по данным NTech. Вследствие этого даже оптовые цены пришлось поднять в среднем на 20%", — приводит её слова РИА "Новости".

При этом, по данным экспертов, российское производство сыра растёт уже несколько лет, в том числе и в этом году. Так, за 2021 год выпуск увеличился на 13%, а за 2020-й — на 6%. Причём если сравнивать полгода, то производство сыра в этом году по сравнению с прошлым растёт в среднем на 5%.

По словам аналитика, отечественный продукт нашёл своего потребителя и может составить конкуренцию зарубежным сырам. Причём есть все основания полагать, что он останется на полках магазинов и будет и дальше радовать жителей страны своим качеством.

Диетолог Королёва заявила об опасности сыра при мигрени

Диетолог Королёва заявила об опасности сыра при мигрени

Кстати, ранее на полках петербургских магазинов обнаружили поддельный сыр под известными марками. Эксперты приобрели десять образцов полутвёрдых сыров различных торговых марок в ценовом диапазоне от 450 до 800 рублей за один килограмм. Каждый экземпляр был проверен в лаборатории Росстандарта. Выяснилось, что семь из десяти сыров не соответствуют требованиям к маркировке и информации по пищевой ценности, указанной на этикетке.

Обложка ©

Freepik

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров