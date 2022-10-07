Сыр в России с начала года подорожал на четверть

В России стал дорожать сыр. С начала года стоимость твёрдых, полутвёрдых и мягких сортов увеличилась уже на 24%, а оптовые цены выросли на 20%, заявила глава отдела аналитики исследовательской компании NTech Дарья Акимова.

"Аналитики NTech связывают это с увеличением себестоимости производства сыра. <...> Себестоимость производства по отношению к декабрю прошлого года выросла на 11% по данным NTech. Вследствие этого даже оптовые цены пришлось поднять в среднем на 20%", — приводит её слова РИА "Новости".

При этом, по данным экспертов, российское производство сыра растёт уже несколько лет, в том числе и в этом году. Так, за 2021 год выпуск увеличился на 13%, а за 2020-й — на 6%. Причём если сравнивать полгода, то производство сыра в этом году по сравнению с прошлым растёт в среднем на 5%.

По словам аналитика, отечественный продукт нашёл своего потребителя и может составить конкуренцию зарубежным сырам. Причём есть все основания полагать, что он останется на полках магазинов и будет и дальше радовать жителей страны своим качеством.