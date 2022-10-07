Жена Никиты Преснякова двумя словами ответила на слухи о мобилизации певца

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источник сообщили, что сына Кристины Орбакайте забрали прямо с репетиции в Московском губернском театре. К слову, в пресс-службе учреждения эту информацию опровергли, пояснив, что Никита задействован как приглашённый артист и присутствует на репетициях только в день спектакля. "Предыдущий спектакль с его участием прошёл 21 сентября. Поэтому всё это не соответствует действительности", — цитирует пресс-службу телеканал "Звезда".