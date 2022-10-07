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7 октября, 10:39

Жена Никиты Преснякова двумя словами ответила на слухи о мобилизации певца

Супруга 31-летнего внука Аллы Пугачёвой — музыканта Никиты Преснякова — Алёна Краснова в комментарии Лайфу расставила все точки над "i" относительно "мобилизации" мужа прямо с репетиции в театре.

"Это фейк", — заявила жена Никиты Преснякова.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источник сообщили, что сына Кристины Орбакайте забрали прямо с репетиции в Московском губернском театре. К слову, в пресс-службе учреждения эту информацию опровергли, пояснив, что Никита задействован как приглашённый артист и присутствует на репетициях только в день спектакля. "Предыдущий спектакль с его участием прошёл 21 сентября. Поэтому всё это не соответствует действительности", — цитирует пресс-службу телеканал "Звезда".

Сам Пресняков подтвердил подписчикам в телеграм-канале, что не был мобилизован.

Скриншот © Telegram / Никита Пресняков

Скриншот © Telegram / Никита Пресняков

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Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / alenaakrasnova

npresnyakov

Ольга Годуненко

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