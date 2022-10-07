Жена Никиты Преснякова двумя словами ответила на слухи о мобилизации певца
Супруга 31-летнего внука Аллы Пугачёвой — музыканта Никиты Преснякова — Алёна Краснова в комментарии Лайфу расставила все точки над "i" относительно "мобилизации" мужа прямо с репетиции в театре.
"Это фейк", — заявила жена Никиты Преснякова.
Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источник сообщили, что сына Кристины Орбакайте забрали прямо с репетиции в Московском губернском театре. К слову, в пресс-службе учреждения эту информацию опровергли, пояснив, что Никита задействован как приглашённый артист и присутствует на репетициях только в день спектакля. "Предыдущий спектакль с его участием прошёл 21 сентября. Поэтому всё это не соответствует действительности", — цитирует пресс-службу телеканал "Звезда".
Сам Пресняков подтвердил подписчикам в телеграм-канале, что не был мобилизован.
Скриншот © Telegram / Никита Пресняков
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