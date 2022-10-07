Иностранцы обсуждают, что сделают в случае ядерной войны, и эти фантазии разве что смешат

"Скорее всего, мне придётся работать весь день!" — scotyb.

"План... Умереть? Я не настолько богат, чтобы иметь собственное убежище, и не так важен, чтобы меня пригласили в одно из них", — No-Economist9119.

"А чего мне планировать! Смысла никакого нет — я живу в двух минутах от Пентагона", — Boostlagg.

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"Ну, как меня учили в начальной школе: залезу под парту и буду сохранять спокойствие", — Mordanzibel.

"Я в затруднительном положении. Живу менее чем в десяти милях от обоих британских заводов по производству атомного оружия. Я сяду на балконе, выпью виски и посмотрю на фейерверк", — NecessaryShopping404.

"Я уеду на ближайшую базу НАТО. Сяду где-то на траве неподалёку, открою бутылку вина и выкурю пару сигарет. Когда произойдёт взрыв, я хочу убедиться, что нахожусь в радиусе взрыва, чтобы точно не мучиться, а умереть быстро", — AndroChromie.

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"У меня есть ключи от метрополитена, так что у меня в планах построить собственную постапокалиптическую империю", — AffeMitWaffel42069.

"Шаг 1: паниковать. Шаг 2: парализующая тревога. Шаг 3: вернуться к шагу № 1", — Rogue_Like.

"Я живу в пригороде Вашингтона, округ Колумбия, так что я даже не успею узнать, что началась ядерная война. Моя семья и я мгновенно испаримся. Наверное, к лучшему. Оставшихся в живых ждёт настоящий ад наяву", — madmax7774.

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